МЧС предупредило о 32-градусном морозе в Ленобласти

32-градусный мороз ударит в Ленобласти 20 февраля Фото: Олег ЗОЛОТО

Сильные морозы никак не отпустят Ленинградскую область. МЧС региона предупредило местных жителей о том, что ближайшие выходные будет очень холодно. Ночью 19 февраля 2021 года температура воздуха опустится до минус 30 градусов, а на следующую ночь еще ниже - до минус 32 градусов.

- В пятницу, 19 февраля, в регионе ожидается небольшой снег и переменная облачность. Днем подует юго-восточный ветер 3-8 метров в секунду. Ночью по области 17-22 градусный мороз, местами до минус 25-30 градусов. Днем "потеплеет" до минус 8-13 градусов, а на востоке области до минус 17, - рассказали в управлении МЧС.

32-градусный холод ударит в регионе ночью 20 февраля. Следующую ночь уже будет немного помягче - до минус 23-26 градусов.

Также стоит не забывать, что в такую погоду улицы покрыты сильным гололедом. Поэтому на дорогах следует быть очень осторожными.