Труп 13-летней любительницы мистики нашли в Ленобласти

Тело 13-летней девочки нашли в Ивангороде Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция Ленинградской области выясняет причину смерти 13-летней девочки, труп которой был обнаружен в городе Ивангород Кингисеппского района. Во втором часу ночи 17 февраля 2021 года в МВД от диспетчера медицинской помощи поступило сообщение о том, что школьницу обнаружили мертвой в квартире дома 6, корпус 19, по Восточной улице.

- При осмотре на теле ученицы седьмого класса следов насильственной смерти обнаружено не было, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Семья у девочки полная, благополучная. Мать работает учителем начальных классов, отец охранником на заводе.

Полиция выяснила, что конфликтов с семьей и со сверстниками у умершей не было, в школе училась хорошо. Со слов подруги, девочка увлекалась мистикой.

Следователи забрали телефон и компьютер школьницы для изучения. Тело направлено в морг для установления причины смерти.