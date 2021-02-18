«Жемчужный» прапорщик Вадим Бойко избежал тюрьмы за драку с полицейским

Вадим Бойко получил третий условный срок за десять лет. Фото: Тимур ХАНОВ

Бывший сотрудник МВД Вадим Бойко, более известный как «жемчужный прапорщик», получил новый условный срок. 18 февраля Красногвардейский районный суд вынес приговор по делу о применении насилия в отношении представителя власти.

- 18 сентября 2020 года Бойко, находясь в помещении дежурной части 13 отделения полиции, будучи в состоянии алкогольного опьянения, действуя умышленно, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к помощнику оперативного дежурного, нанес ему один удар рукой в область лица, причинив боль и телесное повреждение - кровоподтек в области нижней челюсти слева, - сообщала Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В отделение «жемчужный прапорщик» попал за пьяный дебош.

С того момента Бойко находился под домашним арестом, но имел все шанцы получить реальный тюремный срок, так как уже имел два условных за превышение служебных полномочий (после чего был уволен из МВД) и стрельбу в чебуречной.

Тем не менее, судья учел раскаяние подсудимого и его извинения перед потерпевшим полицейским и дал Бойко 1,5 года условно с испытательным сроком 2 года.