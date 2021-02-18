Обгорелое тело нашли после пожара в Ленобласти

Пенсионер погиб при пожаре в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Правоохранительные органы Кировского района Ленобласти выясняют обстоятельства гибели человека при пожаре. Трагедия произошла 17 февраля у железнодорожной станции Войбокало, где стоял частный дом.

- В 14:17 поступило сообщение о том, что горит частный жилой дом у станции Войбокало. Предположительно есть погибший, - информирует источник «КП-Петербург».

На место происшествия выехали сотрудники полиции. К этому времени тут уже работали пожарные. Они справились с огнем и начали разбирать завалы. В ходе процесса и было обнаружено обгорелое тело.

По предварительным данным, погибшим оказался местный житель, пенсионер 19955 года рождения. Известно, что мужчина злоупотреблял алкоголем и вел не самый образцовый образ жизни.

Сейчас останки отправлены в морг, по факту смертельного пожара ведется проверка.