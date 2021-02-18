Больного петербуржца отправили в тюрьму за удар полицейского по голове

Петербуржец, ударивший полицейского в метро, осужден на 1 год 8 месяцев колонии строгого режима Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Невский районный суд Санкт-Петербурга в четверг, 18 февраля 2021 года, вынес приговор в отношении мужчины, ударившего сотрудника полиции. Инцидент произошел днем 24 ноября 2020 года в вестибюле станции метро "Обухово".

- Мужчина находился на станции в пьяном виде, вел себя непотребно, грубо и нецензурно выражался. Ему сделал замечание сотрудник полиции и попросил перестать хулиганить, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Однако обвиняемый полицейского не послушал и ударил его рукой в голову, чем причинил вред здоровью правоохранителя.

Суд постановил, что мужчина совершил умышленное преступление средней тяжести. Кроме того, ранее он уже был судим за тяжкие преступления и отбывал наказания в тюрьме. Отмечается, что подсудимый имеет тяжкое заболевание. Сам он на суде вину признал и раскаялся.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев в исправительной колонии строгого режима.