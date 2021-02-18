Росприроднадзор рассказал, почему Нева не замерзает в сильные морозы

Нева не замерзает даже в морозы из-за теплых сточных вод и ледоколов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Эксперты Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора ответили на вопросы петербуржцев, которые интересовались, почему в такие сильные морозы Нева не замерзает окончательно.

- Почему при низких температурах воздуха в Петербурге на некоторых участках не замерзает Нева? Этому факту способствуют: быстротечность реки; работа ледоколов для предотвращения зимних наводнении ; выпуски сточных вод в реку (это не противоречит закону), - сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

Вода на таких выпусках теплее, чем в естественной природе. Из-за этого на реке образуется много опасных участков с непрочным льдом. Именно поэтому выход на Неву запрещен даже в сильные морозы, когда, казалось бы, «панцирь» должен быть очень прочным.

Напомним, что 18 февраля Петербург пережил самую холодную ночь с начала зимы, температура опускалась до -24,5 градуса. Тем не менее, в городе все же действует запрет выхода на лед водоемов.