Школьницу из Петербурга развращал партнер по переписке

Неизвестный развращал 13-летнюю школьницу из Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи СК России по Красносельскому району Санкт-Петербурга ищут неизвестного извращенца, который растлевал 13-летнюю школьницу. Правда, делал он это по переписке, при помощи мобильного мессенджера.

- 17 февраля в 42 отделение полиции обратилась женщина 1986 года рождения, медсестра городской поликлиники, проживающая на улице Чекистов, с заявлением о том, неизвестный, путем обмана, вступил в переписку сообщениями через WattsApp с ее 13-летней дочерью, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

По словам матери, обмен сообщениями носил явный сексуальных характер и длился не меньше месяца. Кто именно скрывался на другом конце «провода», сейчас выясняют следователи. Пока по факту произошедшего ведется проверка, решение о возбуждении уголовного дела примут по ее окончании.