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16-часовую задержку рейса из Пулково на Занзибар проверит транспортная прокуратура

Самолет компании «АЗУР-Эйр» должен был улететь еще в 3:55 утра, но туристы до сих пор находятся в Петербурге
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Рейс на Занзибар уже полсуток не может улететь из Пулково.

Рейс на Занзибар уже полсуток не может улететь из Пулково.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту длительной задержки рейса авиакомпании AZUR air, самолет которой уже 14 часов не может улететь из Петербурга на Занзибар.

- Санкт-Петербургская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав 332 пассажиров по факту длительной задержки рейса Санкт-Петербург - Занзибар, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Отметим, что согласно расписанию рейс ZF 7861 должен был улететь из Петербурга в 3:55 18 февраля, однако пассажиры до сих пор находятся в Пулково. Исходя из данных онлайн-табло аэропорта, сейчас посадка намечена на 19:20, а вылет - на 20:00. То есть итоговая задержка составит 16 часов.

По предварительным данным, причиной сбоя в графике стали технические неисправности «Боинга-767».

Пассажиры обеспечены напитками и едой, их разместили в гостинице.

ЧП