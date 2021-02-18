16-часовую задержку рейса из Пулково на Занзибар проверит транспортная прокуратура

Рейс на Занзибар уже полсуток не может улететь из Пулково. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту длительной задержки рейса авиакомпании AZUR air, самолет которой уже 14 часов не может улететь из Петербурга на Занзибар.

- Санкт-Петербургская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав 332 пассажиров по факту длительной задержки рейса Санкт-Петербург - Занзибар, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Отметим, что согласно расписанию рейс ZF 7861 должен был улететь из Петербурга в 3:55 18 февраля, однако пассажиры до сих пор находятся в Пулково. Исходя из данных онлайн-табло аэропорта, сейчас посадка намечена на 19:20, а вылет - на 20:00. То есть итоговая задержка составит 16 часов.

По предварительным данным, причиной сбоя в графике стали технические неисправности «Боинга-767».

Пассажиры обеспечены напитками и едой, их разместили в гостинице.