100-миллиметровый снаряд времен войны нашли на стройке в Петербурге

Взрывотехники ОМОН обезвредили снаряд времен войны. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Очередное «эхо войны» нашли в Петербурге. Днем 18 февраля строители, работающие на площадке на Большом Сампсониевском проспекте обнаружили в земле подозрительную железку. Поняв, что она может быть снарядом, они вызвали взрывотехников.

- В дежурную часть Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступила информация о том, что при проведении земляных работ на строительной площадке был обнаружен крупный металлический предмет, похожий на боеприпас, - сообщает пресс-служба Росгвардии.

Прибывшие а место специалисты установили, что найденная болванка - действительно опасный боеприпас. А точнее, 100-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

Стройплощадку тут же оцепили, а всех гражданских отвели куда подальше. Сам снаряд аккуратно извлекли из землю саперы. Позднее его отвезут на полигон для уничтожения. Работа стройки возобновлена.