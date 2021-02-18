Застрявшим в Пулково туристам обещают прислать запасной борт на Занзибар

Пассажирам рейса на Занзибар пообещали запасной самолет. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Авиакомпания-перевозчик предоставил запасной борт пассажирам рейса Санкт-Петербург - Занзибар, которые уже более полусуток ждут вылета в аэропорту Пулково. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

- В настоящее время в аэропорт Пулково выехал работник Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры для контроля фактического отправления резервного борта, а также приема обращений пассажиров, - информирует пресс-служба ведомства.

Напомним, что рейс ZF 7861 авиакомпании AZUR air должен был улететь из Петербурга в 3:55 18 февраля, однако у «Боинга-767» возникли технические проблемы и все 332 туриста были вынуждены куковать в здании аэропорта. Позднее пассажирам предоставили питание и места в гостинице.

По последним данным, вылет запасного самолета запланирован на 20:00.