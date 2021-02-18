Суд Петербурга арестовал шестерых подозреваемых в обналичке материнского капитала

Суд арестовал всех предполагаемых участников "банды обналичивателей маткапитала". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Суд Санкт-Петербурга арестовал шестерых человек, которых подозревают в обналичивании материнского капитала. Одному из них достался домашний арест, другие же отправились в СИЗО. Напомним, по информации от официального представителя МВД России Ирины Волк, при обысках у фигурантов уголовного дела нашли три автомобиля премиум-класса, а также 1,3 млн рублей, не считая всевозможных гаджетов, документов и печатей. Более того, у предполагаемого организатора обнаружился частный самолет.

- По версии следствия, фигуранты предоставляли в районные управления ОПФ по СПб и ЛО заведомо ложные и недостоверные сведения от имени 9 лиц, обладающих правом на материнский капитал, в результате чего получили на расчетные счета подконтрольных КПК «Пенсионный+» и «Русское Общество Взаимного Кредита» денежные средства, которыми дальше распорядились по своему усмотрению, - добавляют в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В итоге злоумышленники обналичили минимум 4,7 млн рублей. За мошенничество в особо крупном размере всем грозят реальный сроки.