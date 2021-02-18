Больше 8 тысяч квартир остались без газа в Красносельском районе Петербурга

77 домов остались без газа к вечеру 18 февраля в Красносельском районе Петербурга. Фото: vk.com/krsel

Днем 18 февраля в Красносельском районе Санкт-Петербурга внезапно остались без газа 77 домов. Это ни много ни мало больше 8,2 тысячи квартир. Время подходит к позднему вечеру, но некоторые местные жители до сих пор не могут подогреть горячую воду или приготовить ужин. Все из-за аварии на подстанции, расположенной на улице Пограничника Гарькавого.

- В 14:30 отключилась автоматика на газораспределительной подстанции. Устранение аварии находится на личном контроле главы администрации Красносельского района Олега Фадеенко. В настоящий момент на месте работают 29 бригад «ПетербургГаза» и сотрудники Управления МЧС. Петербуржцев просят пустить специалистов в квартиры для осмотра газового оборудования, - рассказывают в группе администрации Красносельского района во «Вконтакте».

Добавим, что социальные объекты района вроде школ и поликлиник в зону отключения газа не попали.