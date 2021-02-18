МЧС предупредило петербуржцев о 20-градусных морозах 19 февраля

В пятницу, 19 февраля, в Петербурге будут крепкие морозы. Фото: Олег ЗОЛОТО

В МЧС поспешили предупредить жителей Санкт-Петербурга о грядущих морозах, которые придут в город в пятницу 19 февраля 2021 года. По прогнозам синоптиков, во второй половине ночи и утром в Северной столице будет минус 20 градусов и даже ниже. Населению рекомендуется одеваться многослойно, чтобы не переохладиться.

- Держать в тепле ноги помогут теплые стельки и шерстяные носки. Не стоит выходить на мороз без теплых варежек, головного убора и шарфа. Следует избегать контактов голой кожи с металлом. В этот день стоит отказаться от металлических украшений, которые могут прилипнуть к коже. Особенно велики шансы переохладиться у тех, кто переутомлен, голоден, испытывает слабость или пьян, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Отдельные советы предназначены водителям. Владельцам транспорта следует проверить техническое состояние «железного коня». При поломке авто не стоит самостоятельно чинить его, а дождаться попутки и попросить отвезти в специальное место за техниками.