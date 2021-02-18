Пассажиров задержанного на 16 часов самолета «Петербург – Занзибар» посадили на другой рейс

Прокуратура рассказала о решении проблемы пассажиров задержанного на 16 часов рейса в Пулково. Фото: пресс-служба СЗТП

Пассажиры самолета «Санкт-Петербург – Занзибар», задержанного на 16 часов в Пулково, все-таки сели в другой рейс. В Северо-Западной транспортной прокуратуре (СЗТП) рассказали о результатах проверки инцидента. Напомним, воздушное судно авиакомпании AZUR air не вылетело в теплую Танзанию из-за технической неисправности. 322 пассажира временно «поселились» в Пулково.

Позже на место выехал работник прокуратуры, чтобы проконтролировать ситуацию и опросить всех пострадавших от инцидента. Многие отправлялись в отпуск с детьми.

- Авиакомпания обеспечила пассажиров напитками, питанием, а также размещение в гостинице. В настоящее время посадка на резервный рейс завершена. Вылет планировался на 21:00, но его перенесли на 22 часа, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе СЗТП.

Добавим, что в прокуратуре не знают, вызвана ли техническая неисправность судна морозами в Северной столице.