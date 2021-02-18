В Петербурге наблюдают «качели» по числу госпитализаций и заражений коронавирусом

Ситуация по коронавирусу в Петербурге демонстрирует разноплановую динамику некоторых показателей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Основные показатели ситуации по коронавирусу в Санкт-Петербурге демонстрируют «качели». За неделю в городе снизилось число больных инфекцией – почти на 17%. А вот количество госпитализаций уже который день растет – например, по сравнению с прошлой средой «путевок» в стационары стало на 11% больше. Почти на 3% уменьшилось число выздоровевших от COVID-19.

- Видна разноплановая динамика. Однако большинство показателей все-таки говорят о продолжении тренда на снижение интенсивности распространения коронавируса. Вместе с тем, умеренное повышение количества госпитализаций говорит о замедлении и нестабильности этого тренда, - отмечается в свежем отчете городского Координационного совета по борьбе с COVID-19 при Смольном.

Добавим, что в стационарах Северной столицы свободны 42% коек, это 3895 мест из 9273.