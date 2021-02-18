Комздрав рассказал о высоком спросе на прививку от коронавируса в Петербурге

В Комздраве довольны возросшими темпами вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Комздраве Санкт-Петербурга сообщили о растущих темпах вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге. За несколько недель количество сделанных прививок от инфекции увеличилось в два раза. Горожане показывают высокий спрос на «оружие» против COVID-19, поэтому вскоре к 126 пунктам вакцинации добавятся еще 20. Некоторые из них не только городские, но и частные и федеральные.

- По числу вакцинированных имеется положительная динамика. Если буквально в конце января у нас прививались около 25 тысяч в неделю, то в течение прошлой недели первично вакцинировались уже больше 50 тысяч. Что касается среднего количества вакцинаций в каждом пункте, то их примерно 100, - сообщил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

Напомним, что эпидситуация в Северной столице пока что демонстрирует «качели» по числу госпитализаций и заражений инфекцией.