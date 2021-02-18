График работы общественного транспорта изменится с 19 по 23 февраля в Петербурге

Из-за Дня защитника Отечества в Петербурге изменится график работы общественного транспорта. Фото: Олег ЗОЛОТО

График работы общественного транспорта в Санкт-Петербурге претерпит изменения из-за грядущего Дня защитника Отечества. Обо всех изменениях, которые коснутся пассажиров трамваев, троллейбусов, городских и пригородных автобусов, а также электричек, рассказали в СПБ ГКУ «Организатор перевозок».

- Трамваи, троллейбусы, городские и пригородные автобусы работают следующим образом: 19, 20 февраля - по графику пятницы; 21, 22, 23 февраля - по графику воскресенья. Пригородные электропоезда работают: 19 февраля - по графику четверга; 20 февраля - по графику пятниц; 21, 22 февраля - по графику субботы; 23 февраля - по графику воскресенья, - рассказали в пресс-службе компании-перевозчика.

Добавим, что власти Санкт-Петербурга подписали контракт на строительство Витебской развязки, которая станет первой частью Широтной магистрали.