Суд отправил в СИЗО протестующего, трижды ударившего бойца ОМОН в Петербурге

Суд арестовал на два месяца участника незаконной акции протеста в Петербурге по подозрению в нападении на силовика. Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд на два месяца арестовал участника незаконной акции протеста в Петербурге, которого подозревают в нападении на бойца ОМОН. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. По версии следствия, 31 января он вышел протестовать вместе с остальными, однако на Исаакиевской площади в момент задержания злоумышленник дважды ударил локтем в грудь силовика, а после один раз пнул его в колено, после чего сбежал. Нашли и задержали подозреваемого только 17 февраля. Оправдания у него, мягко говоря, странные.

Собственно, сам подозреваемый "художник". Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

- Гражданин Першин просил домашний арест у нынешней сожительницы, правда, вспомнить смог только имя девушки. По его словам, на мероприятие он пошел, чтобы пластику людей изучать. Как художнику ему это полезно. У него даже исследования есть по заявленной теме, - рассказывают детали заседания в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Еще из любопытного – подозреваемый вроде как родитель малолетнего ребенка, но в свидетельстве о рождении отцом не указан, так как проспал регистрацию. За нападение на силовика ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.