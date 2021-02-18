Семак посетовал на морозы в Петербурге при подготовке «Зенита» к матчу с «Арсеналом»

Сергей Семак рассказал о нюансах подготовки "Зенита" к кубковой игре против "Арсенала". Фото: Олег ЗОЛОТО

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак посетовал на морозы, которые внесли коррективы в подготовку «Зенита» к матчу против тульского «Арсенала» в рамках 1/8 финала Кубка России. Напомним, из-за холодов в Северной столице спасатели МЧС просят горожан одеваться многослойно. А вот сине-бело-голубым представилась возможность один раз спрятаться на теплой «Газпром Арене», хотя портить газон до возобновления сезона нежелательно.

- Никто не мог предположить, что сейчас будет настолько холодно. В последние годы зима нас приучила к более комфортным условиям для тренировочных занятий. Но все занятия, которые были, мы проводили на улице. И только тогда, когда на улице оказалось совсем сложно, мы сделали тренировку на нашем стадионе. Конечно, так газон быстрее придет в негодность, что других вариантов нет, - сообщил Семак в интервью пресс-службе клуба.

Добавим, что кубковая игра с «Арсеналом» пройдет в Петербурге. На стадионе ожидается до 25 тысяч человек. Матч начнется в субботу, 20 февраля, в 17:00.