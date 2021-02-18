Пассажиры задержанного рейса «Петербург - Занзибар» вылетели из Пулково почти через сутки

Пассажиры задержанного рейса "Петербург - Занзибар" вылетели из Пулково в 22:46, спустя почти сутки. Фото: Александр ГЛУЗ

Пассажиры задержанного почти на сутки самолета «Санкт-Петербург – Занзибар» все-таки вылетели в теплую Танзанию. Напомним, на воздушном судне авиакомпании AZUR air обнаружили техническую неисправность, из-за которой рейс перенесли. Некоторые люди «встали» в Пулково на протяжении более 20 часов. Когда об инциденте узнали СМИ, в аэропорт срочно выехал сотрудник Северо-Западной транспортной прокуратуры.

- Авиакомпания обеспечила 322 пассажиров всем необходимым: напитками, едой и разместила людей в гостинице. Посадка на резервный рейс закончилась около 20:30, вылет планировался на 21:00, но позже его перенесли. В итоге борт вылетел из Санкт-Петербурга в 22:46, - сообщили в пресс-службе СЗТП.

Добавим, что причина технической неисправности первого самолета не называется, поэтому нельзя утверждать, что она связана с крепкими морозами в Северной столице.