Велоинфраструктуру в Петербурге будут развивать по шведской модели

В Петербурге собираются развивать велоинфраструктуру по шведскому опыту. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Санкт-Петербург будет развивать велосипедную инфраструктуру по шведской модели. Об этом решили представители профильных комитетов Смольного и Городского центра управления парковками. Власти уже прорабатывают разнообразные концепции новых велодорожек, главный принцип которых – завершенность. Трассы могут появиться вдоль туристических объектов, а также в местах для спокойного отдыха. Не исключаются и маршруты, предназначенные для рабочей корреспонденции.

- Шведский опыт может быть применим в качестве объединения городских велодорожек с внутриквартальными, которые создаются в рамках строительства новых жилых комплексов в городе, - рассказывают итоги встречи чиновников в пресс-службе ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

Если говорить в целом, то во главу угла развития велоинфраструктуры Северной столицы ставят цель создать комфортные и безопасные маршруты для отдыха или поездок от дома до работы.