На Пискаревском проспекте таксист влетел в стоящие на светофоре легковушки

Три "немца" попали в ДТП на Пискаревском проспекте в Петербурге. Фото: vk.com/dorinspb

На Пискаревском проспекте в Петербурге таксист влетел в две легковушки, остановившиеся на красном сигнале светофора. Все произошло накануне у дома №20 около 23:00. В результате аварии 52-летний водитель невольно отправил себя и 37-летнюю пассажирку в больницу. Да и ремонт побитых «Фольксвагенов» влетит в копеечку.

Травмы средней степени тяжести получили только водитель и пассажирка "Яндекс.Такси". Фото: vk.com/dorinspb

- Заканчивался третий месяц зимы, но еще не все водители «перестроились на зимний стиль езды». Водитель «Яндекс.Такси» не справился с управлением на скользкой дороге и совершил наезд на стоящие на светофоре «Ситимобил» и «Фольксваген». Встретились три «немца» - все машины разных моделей Volkswagen, - сообщает «Дорожный инспектор» во «Вконтакте» со ссылкой на источники в ГИБДД.

Добавим, что таксист «Яндекса» и его пассажирка получили травмы средней степени тяжести. Другие водители, в которых «впечатался» первый автолюбитель, не пострадали.