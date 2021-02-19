Погода в Санкт-Петербурге: 19 февраля 2021 года будет крепкий мороз с гололедицей

"Комсомолка" узнала все о погоде в Санкт-Петербурге на 19 февраля 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» выяснила, какой будет погода в Санкт-Петербурге на 19 февраля 2021 года. Спасатели МЧС предупреждают жителей Северной столицы о крепких морозах и советуют одеваться многослойно, чтобы не переохладиться. Понять их можно, ведь синоптики обещают понижение температуры до минус 23 градусов, но это только ночью.

- 19 февраля будет переменная облачность. Ночь пройдет без существенных осадков, днем местами появится небольшой снег. Ветер ночью западных направлений, днем юго-восточный, восточный слабый. Температура воздуха ночью составит от -18 до -20 градусов по Цельсию, в окрестностях местами до -23 гр., а днем от -10 до -12 гр. На дорогах будет гололедица. Атмосферное давление ночью слабо понизиться, а днем мало изменится, - сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Добавим, что метеорологи прогнозируют позднюю весну в Санкт-Петербурге, поэтому серьезного потепления можно не ждать в ближайшее время.