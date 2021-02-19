Атмосферный фронт принесет тепло в Петербург 19 февраля

Небольшой снег и легкое потепление ждет Петербург 19 февраля Фото: Олег ЗОЛОТО

Крепкие морозы наконец-то отступают в Санкт-Петербурге. 20-градусных холодов больше не ожидается, по крайней мере, в ближайшее время. В пятницу, 19 февраля 2021 года, на погоду в Северной столице повлияет теплый атмосферный фронт. Температура воздуха в городе поднимется, а вместе с этим придет небольшой снег.

- Сегодня, 19 февраля, на синоптическую ситуацию в Северной столице окажет влияние теплый атмосферный фронт. Медленно приближаясь с запада, он закроет небо плотными облаками и местами вызовет небольшой снег, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В пятницу в Петербурге ожидается небольшой мороз -9-11 градусов, по Ленинградской области -8-13 градусов. Ветер подует теплый, юго-восточный 3-8 метров в секунду.

Однако расчитывать на раннюю весну петербуржцам не стоит. По словам синоптика, город еще ждут сильные морозы, возможно, даже холоднее тех, что были.