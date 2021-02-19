Смотрителя маяка в Кронштадте нашли с ножевым ранением

В Кронштадте нашли смотрителя маяка с ножевым ранением Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге неожиданно нашли смотрителя маяка в Кронштадте с ножевым ранением. Сообщение о госпитализации 49-летнего начальника башни поступило в полицию в четверг, 18 февраля 2021 года. Правоохранители немедленно выехали на место для осмотра территории.

- Мужчину с колото-резанным ранением госпитализировали с территории маяка в Кронштадте. Его забрали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сейчас за жизнь начальника маяка борются врачи. Сам мужчина пока что не дал никаких разъяснений, как именно он оказался ранен. Есть ли какие-то следы, указывающие на предполагаемого преступника, полиция не уточняет.

На данный момент сотрудники полиции проводят проверку, направленную на установление всех деталей произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.