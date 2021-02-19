Трубку предводителя Крестьянской войны Емельяна Пугачева показали в Петербурге

Курительную трубку Емельяна Пугачева показали на выставке про казаков. Фото: ЗВО

Выставка «Казаки. Из истории кавалерийских полков Русской императорской армии» открылась в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны России. На ней, впервые в Санкт-Петербурге можно увидеть уникальный экспонат - подлинную курительную трубку знаменитого казака Емельяна Пугачева - предводителя Крестьянской войны 1773 -1775 годов.

- Наибольший интерес гостей выставки, возможно, вызовет предмет, призванный стать одной из главных изюминок выставки. Это мемориальная вещь, связанная с биографией едва ли не самого знаменитого (донского) казака Емельяна Пугачева, - сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Кроме того, в артиллерийском музее можно увидеть офицерский клыч (разновидность сабли), принадлежавший императору Николаю II, детские казачьи офицерские шашки его сына –цесаревича Алексея Николаевича, офицерскую казачью шашка великого князя Михаила Николаевича Романова и другие виды оружия. Также в экспозиции имеются знаки отличия различных казачьих полков – Донского, Кубанского, Терского, Астраханского и других.