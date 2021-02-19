Серийного вора в Петродворцовом районе Петербурга задержала полиция

Полиция Петербурга задержала серийного квартирного вора / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция Санкт-Петербурга задержала подозреваемого в серии краж в Петродворцовом районе города. Им оказался 38-летний рецидивист, проживающий в деревне Пустынка Тосненского района Ленинградской области. Обыск в его доме прошел 17 февраля 2021 года. На счету мужчины как минимум три кражи, все они произошли в конце января.

- 25 января в полицию обратилась 40-летняя женщина, замдиректора одного образовательного учреждения. Она рассказала, что из ее дома на Парковой улице в Петергофе украли наручные часы, ювелирку, электросамокат, ноутбук и музыкальные колонки. Ущерб составил 232 тысячи рублей, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Еще две кражи произошли 27 января. Первая в доме на улице Анны Павловой, свидетелем которого стал 16-летний мальчик. Он рассказал, что неизвестный проник в дом, забрал ценные вещи на 160 тысяч рублей, распылил ему в лицо перцовый баллон и скрылся.

Второй жертвой кражи стал 36-летний предприниматель. Его дом в Ломоносове также "обчистил" вор, вынеся ценностей на 68 тысяч рублей.

Часть похищенных вещей полицейские нашли в доме задержанного. Также у него нашли оружие. Сейчас он находится под стражей.