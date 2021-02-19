Почти 23 тысячи человек обследовали на коронавирус в Санкт-Петербурге

Около 23 тысяч человек протестировали на ковид. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Около 23 тысяч жителей Санкт-Петербурга прошли тестирование на наличие коронавирусной инфекции за прошедший день. Такие данные приводит городской Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением ковида в регионе.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 22 885 человек. Обработано 4934 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - сообщает пресс-служба Смольного.

Также, по данным Оперштаба, волонтерами было выполнено 5370 заявок по оказанию помощи. Тем одиноким, пожилым или больным горожанам, которым она необходима, надо позвонить по номеру 8-800-200-34-11.

Кроме того, в Петербурге продолжают раздавать продуктовые наборы нуждающимся горожанам из числа пожилых, одиноких людей и малообеспеченных многодетных семей. Помощь с начала октября оказана 169 173 петербуржцам.