Момент задержания наркодилеров с 60 кг кокаина в Петербурге попал на видео

На видео попал момент задержания наркодилеров с 60 кг кокаина в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге сотрудники управления ФСБ задержали трех подозреваемых в наркоторговле. Как стало известно в пятницу, 19 февраля 2021 года, мужчины промышляли поставкой кокаина в Россию из-за границы. В момент задержания большой объем вещества у них был при себе. Момент ареста попал на видео.

- Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с территориальным органом безопасности пресечен международный канал поставки наркотических средств в Российскую Федерацию, - рассказали в ФСБ.

Задержанными оказались трое граждан иностранного государства. Их возраста и личности на данный момент не уточняются в интересах следствия. Во время обысков у наркодилеров изъяли более 60 килограммов кокаина.

По факту возбуждены уголовные дела о незаконном обороте наркотиков. Расследование продолжается.