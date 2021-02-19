Более 3,6 тысячи человек выздоровели и 1 тысяча заразились коронавирусом в Петербурге на 19 февраля

Последние новости по коронавирусу в Петербурге на 19 февраля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге стабилизировалась, а выздоровление явно пошло вверх. По данным оперативного штаба по COVID-19 на пятницу, 19 февраля 2021 года, в городе зарегистрировано чуть больше 1 тысячи новых заболевших и более 3,6 тысяч выздоровевших - положительный прирост явно перевешивает.

- За последние сутки в Петербурге коронавирусом заболели еще 1087 человек, выздоровели 3676 и скончались 47 пациентов, - сообщили в оперативном штабе.

За все время пандемии инфекция была выявлена у 358 562 горожан, из них выздоровели 281 926 человек и умерли 10 686. На данный момент активных больных порядка 66 тысяч.

Накануне комитет по здравоохранению отметил, что в Петербурге высокий спрос на прививку от коронавируса. В феврале темпы вакцинации выросли в два раза по сравнению с январем.