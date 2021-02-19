Беглов почтил память первого мэра Петербурга Анатолия Собчака

Беглов возложил цветы на могиле Анатолия Собчака Фото: Артем КИЛЬКИН

В пятницу, 19 февраля 2021 года, отмечается 21 год, как не стало первого и единственного мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, политика, известного на всю страну. Почтить память экс-градоначальника и возложить цветы на могилу в Александро-Невской лавре отправился нынешний губернатор города Александр Беглов.

- Порядочный, честный и открытый. Таким мы всегда будем помнить Анатолия Александровича, - сказал Александр Беглов. - Анатолий Александрович был новатором, организатором, стратегом. При нем в Петербург пришли зарубежные инвесторы и крупнейшие банки. Паромные и круизные линии, КАД, реконструкция Новой Голландии – эти и многие другие проекты прорабатывались и продумывались в мэрии города ещё тогда.

Именно при Собчаке Петербург вернул себе историческое название, данное еще Петром Великим.

Напомним, Анатолий Собчак скончался в ночь с 18 на 19 февраля 2000 года во время служебной командировки под Калининградом. После его смерти было возбуждено уголовное дело об убийстве.