Павильон с шавермой снесли на Думской улице в центре Петербурга

Шаверма на Думской - все. Фото: ККИ СПб

Думская улица - самая клубное место Петербурга - лишилась одной из своих примет. Днем 18 февраля здесь снесли кафе-павильон с шавермой. Заведение почти полтора года стояло на городской земле незаконно, а долг по аренде превысил 800 тысяч рублей. Ликвидировали постройку специалисты Комитета по контролю за имуществом (ККИ),

- Освобождение земельного участка прошло на основании обследования, проведенного сотрудниками ККИ в сентябре прошлого года. Проверка показала, что участок площадью около 100 кв. метров, расположенный на пересечении улиц Думской и Ломоносова незаконно используется для размещения павильона, в котором предоставляются услуги общественного питания, - сообщает пресс-служба ведомства.

Срок аренды у заведения закончился еще в сентябре 2019 года. Кроме того, руководство кафе-шавермы не раз привлекалось к ответственности за нарушение карантинных мер. Тем не менее, павильон благополучно работал все это время, пока его не демонтировали рабочие ККИ.

Теперь владельцам шавермы выставят счет и за эту «услугу».