Новые «Смарт»-вагоны начнут ходить в петербургском метро

Первые вагоны "Смарт" выйдут на линию в начале 2022 года. Фото: vk.com/sokolov_mu

Состав нового поколения вскоре начнет курсировать в петербургском метро. Современные вагоны с названием «Смарт» - от английского слова «умный» - выйдут на красную линию подземки. А пока с новинкой познакомился вице-губернатор Максим Соколов.

- Модель изготовили конструкторы «Трансмашхолдинга». Это самый технологичный состав в нашей стране. Для новых вагонов сконструировано «умное» окно, которое транслирует видео на прозрачное стекло. В салонах появятся USB-розетки, модули Wi-Fi и экраны трех типов: интерактивная карта метро, наддверные табло с бегущей строкой, экраны для трансляции развлекательных и информационных программ, - написал на своей странице ВКонтакте Соколов.

Кроме того, в вагонах будет новая система вентиляции и изменяемое в течение суток освещение - утром тона окажутся бодряще холодными, а вечером – теплыми.

Конструкторы предусмотрели специальные места для маломобильных пассажиров и родителей с колясками, а для ускорения процесса посадки-высадки дверные проемы сделают шире, чем сейчас.