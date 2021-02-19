Сильный пожар произошел в доме на Малой Садовой улице в Петербурге

В квартире на Малой Садовой улице произошел пожар Фото: Олег ЗОЛОТО

В центре Санкт-Петербурга произошел сильный пожар. В первом часу дня в пятницу, 19 февраля 2021 года, на экстренный номер МЧС города поступило сообщение о возгорании в жилом доме на Малой Садовой улице. На место незамедлительно выехали спасатели.

- Возгорание произошло в шестиэтажном доме номер 3 по Малой Садовой. Пожару присвоен ранг №1, - сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.

Огонь охватил кухню в двухкомнатной квартире на втором этаже здания. К тому моменту, как спасатели прибыли на место, площадь возгорания составила два квадратных метра.

С вышележащих этажей были эвакуированы девять человек, в том числе три ребенка. Отмечается, что погибших и пострадавших нет. Были ли хозяева квартиры в помещении в момент возгорания не уточняется.

На данный момент на месте работают спасатели. Причина возгорания будет установлена позже.