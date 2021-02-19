Витебский проспект ограничат для движения с 20 февраля

Новые ограничения на дорогах вступают в силу с 20 по 24 февраля. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга опубликовала данные по ограничениям движения, которые вступают в силу с 20 по 24 февраля. Изменения коснутся жителей многих районов города, основным моментом станет ремонт на Витебском проспекте.

- С 20 февраля по 8 марта в связи с производством работ по прокладке канализационных сетей ограничивается движение транспорта по Витебскому проспекту от Звездной улицы до Шекснинского переулка, - сообщает пресс-служба ГАТИ.

Кроме того, С 22 по 28 февраля и с 31 марта по 3 апреля из-за прокладки газопровода ограничивается проезд по 16-17-ой линии В. О. от Камской улицы до Малого проспекта.

С 23 февраля по 15 марта будет ограничено движение транспорта по Мебельной улице от Гаккелевской до Стародеревенской.

А с 24 февраля по 21 марта будет поэтапно ограничиваться и закрываться движение по Железнодорожному проспекту и улице Бабушкина. С 24 по 28 февраля проезд по Железнодорожному проспекту от улицы Седова до улицы Бабушкина будет перекрыт.