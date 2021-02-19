Комздрав заявил о спаде второй волны коронавируса в Петербурге

Вторая волна коронавируса в Петербурге находится на спаде Фото: Олег ЗОЛОТО

Вторая волна пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге уже на спаде. Об этом в пятницу, 19 февраля 2021 года, заявил первый заместитель Комитета по здравоохранению города Андрей Сарана. Он отметил, что показатель госпитализаций пока что "скачет", однако количество пациентов в больницах несравнимо с тем, что было на пике в декабре минувшего года.

- За последнюю неделю в Петербурге есть небольшое увеличение числа госпитализаций на 2,5 процента. Но если сравнивать за весь месяц, то последние 14 дней наблюдается спад на 27 процентов, - отметил Сарана. - Наше впечатление - мы на спаде второй волны.

Сейчас в Петербурге ежедневно с коронавирусом в больницы попадают по 330-370 человек. Цифра большая, но не пиковая. Это связано с тем, что по рекомендациям Минздрава госпитализируют пациентов с любыми степенями тяжести старше 65 лет и сопутствующей патологией.