Более 25,7 тысяч жителей Ленобласти привились от коронавируса

Иммунитет от коронавируса в виде вакцины в Ленинградской области получили уже 25,7 тысяч жителей Фото: Артем КИЛЬКИН

У жителей Ленинградской области начинает появляться иммунитет от коронавируса. На 19 февраля 2021 года в регионе прививку от инфекции поставили уже более 25,7 тысяч человек. Каждый день желающие приходят на пункты вакцинации. Так, за сутки в среднем прививку получают по 3 тысячи человек.

- Из групп риска вакцинацию прошли в общей сложности 1,9 тысяч медицинских работников, 1,4 тысяч сотрудников образовательной сферы, 443 соцработника и 403 представителя силовых структур, - отметили в администрации области.

Два этапа вакцинации уже прошли 7,7 тысяч жителей региона, это 29,5 процентов от всех привитых.

С конца прошлого года в область поставлено 48,8 тысяч комплектов вакцины. Во всех районах работают 29 прививочных пунктов, 18 мобильных бригад для работы на предприятиях. Запись на прививку ведется на портале Госуслуги, а также по телефонам районных поликлиник.