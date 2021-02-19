Видео нападения на охранника консульства Украины в Петербурге появилось в сети

Появилось видео нападения мужчина на охранника генконсульства Украины в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В сети появилось видео нападения мужчины на охранника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге. Все произошло около полудня в пятницу, 19 февраля 2021 года. 34-летний мужчина позвонил в дверь учреждения, расположенного в доме 1И по улице Бонч-Бруевича, и как только ему открыли дверь, стал наносить множество ударов охраннику.

- Так как рядом с консульством находился наряд полиции, нападавшего смогли оперативно обезоружить и задержать, после чего его отправили в отделение полиции для разбирательства, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

На кадрах видно, что мужчина в руках держит коробку, похожую на посылку. Возможно, он решил замаскироваться под курьера, чтобы ему открыли дверь.

На данный момент о мотивах нападения ничего неизвестно. Нападавший находится в полиции. Охранник госпитализирован в больницу.