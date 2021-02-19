Экскурсовод Музея маячной службы рассказала, что могло произойти на «Толбухине», где ранили смотрителя

Смотрителя маяка "Толбухин" могли ранить незваные гости. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пока полиция Петербурга разбирается в обстоятельствах ранения смотрителя маяка «Толбухин» Дмитрия Масько, экскурсоводы Музея маячной службы делают свои предположения, что могло случиться с их хорошим знакомым. Один из вариантов - конфликт с непрошенными гостями.

- Никаких подробностей пока нет. Но мы, как историки маяков, можем сказать, что маяк «Толбухин» всегда находится в центре интереса публики. Люди подходят к нему очень близко по льду. Дмитрий всех предупреждал, что на маяк он никого не пустит, так как это закрытый объект. Возможно, люди пытались все же попасть на маяк и Дмитрий выполнил свой долг, не пустив их на маяк, - рассказала газете «Петербургский дневник» экскурсовод Музея маячной службы Ирина Босенко.

Она отметила, что попытки вторжения на другие маяки происходят нередко. Но там делом заведует автоматика и стычек не происходило.

Напомним, что сигнал о ранении смотрителя потупил с «Толбухина» около восьми вечера 18 февраля. Сотрудники МЧС добрались до острова и забрали раненного. С его слов, нападавших было трое.

На самом маяке кроме Дмитрия живет только его жена, собаки и кошки.