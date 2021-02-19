Дорожные службы перешли в усиленный режим работы из-за грядущих снегопадов

Дорожные службы приготовились к снегопаду. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Дорожные службы Петербурга и Ленинградской области переведены на усиленный режим работы. Причиной стали обещанные синоптиками сильные снегопады, которые придут в северо-западную часть России уже с субботы.

- Сильный снегопад и морозы ожидаются в Ленинградской области в предстоящие выходные. ФКУ УПРДОР«Северо-Запад» предупреждает об ухудшении погодных условий и убедительно просит водителей быть предельно осторожными и внимательными во время поездок, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог.

По данным синоптиков, 20 февраля снегопад будет умеренным, а температура воздуха ночью составит -11...-25 градусов, днем -6...-11.

В воскресенье резко потеплеет и начнется сильный снегопад, в том числе с мокрым снегом. Днем температура составит от 0 до -9 градусов.

Ну а самый пик осадков придется на День защитника Отечества. 23 февраля заметет все и вся. Температура при этом будет в районе -5..-10 градусов.