В Петербурге утилизировали больше миллиона кубометров снега

Больше 1 млн кубометров снега утилизировали в Петербурге с начала зимы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Плавильные пункты утилизировали уже больше 1 миллиона кубометров снега, выпавшего в Санкт-Петербурге с начала зимнего сезона 2020/2021. Они работают в круглосуточном режиме. В городе функционируют не только 11 снегоплавильных пунктов, но и 7 снегоприемных. По словам Смольного, это дает положительный эффект для окружающей среды, ведь еще 10 лет назад осадки от безысходности сбрасывали в Неву, Фонтанку и другие реки.

- Всего за 18 февраля стационарные снегоплавильные пункты и стационарные снегоприемные пункты «Водоканала» приняли почти 40 тысяч кубометров снежных масс. Основная нагрузка приходится на ночное время, когда активно вывозят снег с городских улиц, - рассказывают в пресс-службе Смольного.

Наибольшей популярностью у коммунальщиков пользуются снегоплавильные пункты на Октябрьской набережной, Мебельной улице и набережной Обводного канала.

К слову, в следующие дни в городе будет только больше осадков - готовьтесь к мощному снегопаду.