Малый бизнес Петербурга привлекут к работе с крупными компаниями

Бизнес-омбудсмен Борис Титов приехал в Петербург. Фото: gov.spb.ru

Правительство Петербурга нашло оригинальный, но логичный способ помочь предпринимателям, пострадавшим от пандемии. Чтобы обеспечить их заказами, Смольный будет договариваться с крупными фирмами, дабы те привлекали мелких и средних коммерсантов к выполнению подрядных работ.

- Мы планируем подписать соглашения с крупными компаниями, чтобы они задействовали наш средний и малый бизнес для выполнения своих заказов. Мы должны увеличить количество рабочих мест. Готовы оказывать содействие предпринимателям, чтобы их бизнес развивался именно в Петербурге, - заявил на встрече с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым губернатор Александр Беглов.

По словам главы города, «первопроходцами» станут судостроительные предприятия города.

А всего в Петербурге в малом и среднем бизнесе занято более 1,3 миллиона человек. Это те рабочие места, которые приносят в том числе налоги в казну города. Их терять ни в коем случае нельзя, - уверены в Смольном.

- Рынок постепенно идет на подъем, снижается безработица. На учете стоят 79 тысяч человек, а не 108 тысяч, как было осенью, - отметил Беглов.

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