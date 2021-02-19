График работы общественного транспорта на праздничные дни в Петербурге

Транспорт поменяет график движения на длинные выходные. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургское государственное учреждение «Организатор перевозок» опубликовало график работы общественного транспорта на конец нынешней-начало следующей недели. Изменения в движении произошли из-за переноса рабочих дней и длинных выходных.

- Трамваи, троллейбусы, городские и пригородные автобусы работают: 20 февраля - по графику пятницы; 21, 22, 23 февраля - по графику воскресенья, - сообщает пресс-служба «Организатора Перевозок».

Пригородные электрички 20 февраля курсируют по графику пятницы. 21, 22 февраля - по графику субботы, а 23 февраля - по воскресному расписанию.

Пассажиров просят учитывать возможные изменения в движении и сроки начала работы маршрутов.

Напомним, что из-за празднования дня защитника Отечества, суббота, 20 февраля, объявлен рабочим днем, а с 21 по 23 число включительно - выходные.

К слову, именно в эти дни синоптики обещают петербуржцам сильные снегопады и метель.