Памятник Александру Невскому поставят на месте молитвы перед битвой в Ленобалсти

Памятник Александру Невскому установят в Тосненском районе Ленобласти. Фото: Туристический портал ЛО

В 2021 году в России будут праздновать 800-летие благоверного князя Александра Невского. И где, как не в Ленинградской области отмечать его наиболее тщательно, ведь именно на территории 47 региона в далеком прошлом произошло одна из самых важных исторических событий - Невская битва.

- У нас будет несколько площадок для празднования 800-летия Александра Невского. И на них мы будем проводить не только торжественные мероприятия, но и работы по благоустройству, установке монумента и памятных знаков. Запланирован историко-культурный фестиваль и многое другое, - приводит слова Александр Дрозденко пресс-служба правительства Ленобласти.

Власти региона планируют создать целый мемориальный комплекс, который станет местом притяжения туристов. Так, в Тосненском районе, на месте предположительной стоянки дружины князя перед битвой появится природно-исторический парк.

Здесь, где молился перед сражением со шведами сам Невский, установят памятник.