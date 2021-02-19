Казаки будут помогать петербургским следователям

Казаки и следователи Петербурга будут сотрудничать. Фото: ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

ГСУ СК России по Санкт-Петербургу заключило соглашение о сотрудничестве с городским казачьим обществом. Глава следователей Северной столицы Александр Клаус встретился с местным атаманом Романом Шаталовым, чтобы обсудить детали необычного союза. Казаки будут помогать преимущественно для воспитательных и патриотических целей.

- При взаимодействии стороны будут организовывать работу по воспитанию уважительного отношения к историческому и культурному прошлому России, устраивать мероприятия, направленные на увековечение памяти погибших в годы Великой Отечественной Войны, принимать участие в проведении торжественных захоронений с отданием воинских почестей, а также осуществлять разведывательно-поисковую и архивно-исследовательскую работу, - делятся деталями сотрудничества в пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.