Хулиган стащил хоккейные ворота с территории школы в Петербурге

Петербургская школа №98 разыскивает воришку хоккейных ворот. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

С территории школы №98 Калининского района Санкт-Петербурга неизвестный злоумышленник стащил хоккейные ворота. Об этом рассказывают местные недовольные жители в городском сообществе «Признавашки ДТП и ЧП». Воришка попал на камеру видеонаблюдения. В комментариях люди шутят, что трус не играет в хоккей, а промышляет мелкими преступлениями.

Злоумышленник засунул ворота в машину и умчался вдаль. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

- Если данный индивидуум видит это сообщение, то, для сведения, ваш автомобиль зафиксирован камерами видеонаблюдения с трех домов, мимо которых вы проезжали до совершения данного правонарушения и после! Запрос в мониторинговый центр отправлен! Одумайтесь, верните детям украденное! – пишет разгневанный автор публикации, приложивший фотографию воришки.

Опознать злоумышленника, судя по всему, можно по клюшке и шапке с помпоном. Если вы узнали воришку, то просьба сообщить о нем в школу по телефону 555-75-66.