Смольный выделил почти 6 млн рублей на уборку трупов животных с улиц Петербурга

В Петербурге выделили почти 6 млн рублей на уборку трупов животных в 2021 году. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по благоустройству опубликовал госконтракт на поиск подрядчика, который займется уборкой трупов животных с улиц Санкт-Петербурга в 2021 году. Имя победителя конкурса уже известно – задачу выполнит компания, которая специализируется на сжигании коронавирусных отходов. На все про все из городского бюджета уйдет 5,8 млн рублей.

- В техзадании не указано точное количество трупов, которое предстоит ликвидировать организации. Однако в документах говорится, что вывезти и утилизировать одно тело стоит 5,7 тысячи рублей. Разделив эту сумму на общую стоимость контракта, можно установить, что придется убрать примерно 1 тысячу трупов, - пишет «Мойка78».

Еще из любопытного – Смольный выделил 7,5 млн рублей на кастрацию бездомных животных в Санкт-Петербурге. За 2020 год такие операции провели тысячам собак и кошек.