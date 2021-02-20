Число больных коронавирусом вновь снизилось за неделю в Петербурге

Количество больных коронавирусом в Петербурге снова уменьшилось за неделю. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге опять снизилось число больных коронавирусом за неделю. 12 февраля инфекцию обнаружили у 2193 человек, а 19-го – у 1874, что ниже почти на 15%. При этом количество выздоровевших по сравнению с позапрошлой пятницей слегка увеличилось – на 6,67%. Однако по госпитализациям статистика вновь обратная – рост на 10,47%.

- За минувший день снова фиксируется разнонаправленная динамика индикаторов эпидпроцесса. Самой действенной и надежной мерой против распространения COVID-19 все еще остается массовая вакцинация граждан, - сообщается в свежем отчете Межведомственного координационного совета по борьбе с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге.

Напомним, что в Смольном объясняют рост госпитализаций тем, что теперь Минздрав советует отправлять в стационары куда больший круг зараженных. Например, в больницы кладут даже заболевших в легкой форме COVID-19, но если они старше 50 лет и страдают сахарным диабетом.