Погода в Санкт-Петербурге: 20 февраля 2021 года потеплеет и начнется снежный «апокалипсис»

"КП" рассказывает о погоде в Санкт-Петербурге на субботу, 20 февраля 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» выяснила, какой будет погода в Санкт-Петербурге на рабочую субботу, 20 февраля 2021 года. В городе наконец-то потеплеет. Но вместе с этим в Северную столицу нагрянет тот самый затяжной снежный циклон, точнее, его самое начало. На выходных в итоге ожидается выпадение месячной нормы осадков.

- 20 февраля будет облачно. Ожидается небольшой, а днем местами умеренный снег. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит -11 до -13 градусов по Цельсию, днем от -6 до -8 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится, - сообщают синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Если вы подумали, что на этом с ненастьями покончено, то спешим огорчить – в сторону Санкт-Петербурга движется облако песка из Сахары. Оранжевая пыль точно накроет часть центральной Европы, но Северную столицу России все же может миновать.