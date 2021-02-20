"Мерседес" сгорел во Фрунзенском районе Петербурга

На юге Петербурга сгорел "Мерседес" Фото: СОЦСЕТИ

Очередной пожар автомобиля произошел в Санкт-Петербурге. Ранним утром в субботу, 20 февраля 2021 года, проезжие автомобилисты заметили во Фрунзенском районе горящую машину - "Мерседес GLK". Об этом один из очевидцев рассказал в социальной сети.

- На улице Димитрова у дома 37 горит "Мерседес", - рассказал свидетель.

Также очевидец опубликовал видео с места событий. На нем видно, как огонь полностью охватил переднюю часть автомобиля, а огонь постепенно начал подбираться к стоящему впереди микроавтобусу. Еще немного, второй автомобиль тоже загорится.

Вызвал ли кто-то из очевидцев спасателей для тушения пожара или все просто проехали мимо, не сообщается.

Напомним, накануне каршеринг протаранил припаркованную иномарку в Петербурге. Водитель арендованного авто не потрудился сообщить о ДТП, а просто бросил машину и ушел.